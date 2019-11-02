Суда Северного флота зашли в Кабо-Верде

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Российский танкер и спасательный буксир Северного флота, которые сопровождают ракетный крейсер «Маршал Устинов», зашли в Кабо-Верде.
Суда Северного флота зашли в Кабо-Верде
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Суда обеспечения Северного флота спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма», сопровождающие в дальнем походе ракетный крейсер «Маршал Устинов», совершили деловой заход в порт Прая островной республики Кабо-Верде», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе флота.

Суда пробудут там несколько дней, пополнят запасы топлива и продовольствия, после чего возьмут курс на юг и «перейдут через экватор в южную часть Атлантического океана», отметили там.

Ранее отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход на главную военно-морскую базу Таиланда Саттахип.

Также «Крыминформ» сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу.

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