Медведев предложил укрепить контакты спецслужб ШОС против терроризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте заявил о необходимости укрепления тесного сотрудничества спецслужб в рамках Шанхайской организации сотрудничества для противодействия терроризму.

«Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб», — цитирует российского премьера Интерфакс.

Ранее в МИД России допустили повышение информационного обмена с Интерполом, ОБСЕ и НАТО по вопросу борьбы с терроризмом.

В сентябре лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать международный антитеррористический фронт на базе объединений ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ШОС и ОДКБ для эффективного противостояния актуальным угрозам.