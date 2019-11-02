Медведев предложил укрепить контакты спецслужб ШОС против терроризма

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте заявил о необходимости укрепления тесного сотрудничества спецслужб в рамках Шанхайской организации сотрудничества для противодействия терроризму.
Медведев предложил укрепить контакты спецслужб ШОС против терроризма
  • РИА Новости

«Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб», — цитирует российского премьера Интерфакс.

Ранее в МИД России допустили повышение информационного обмена с Интерполом, ОБСЕ и НАТО по вопросу борьбы с терроризмом. 

В сентябре лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать международный антитеррористический фронт на базе объединений ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ШОС и ОДКБ для эффективного противостояния актуальным угрозам.

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