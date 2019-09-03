Лукашенко призвал создать международный антитеррористический фронт
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Об этом сообщает ТАСС.
«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог», — отметил Лукашенко в ходе международной конференции по борьбе с терроризмом.
По мнению белорусского лидера, масштаб террористической угрозы требует от всех стран выйти за рамки объединения под эгидой ООН.
«Убеждён, что создание сплочённого антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций — единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе», — подчеркнул он.
В августе глава ФСБ России Александр Бортников рассказал о попытках международных террористов вербовать иностранных студентов.