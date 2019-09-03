Лукашенко призвал создать международный антитеррористический фронт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создать международный антитеррористический фронт на базе объединений ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества для эффективного противостояния существующим угрозам.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог», — отметил Лукашенко в ходе международной конференции по борьбе с терроризмом.

По мнению белорусского лидера, масштаб террористической угрозы требует от всех стран выйти за рамки объединения под эгидой ООН.

«Убеждён, что создание сплочённого антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций — единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе», — подчеркнул он.

В августе глава ФСБ России Александр Бортников рассказал о попытках международных террористов вербовать иностранных студентов.