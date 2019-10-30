В России не исключили роста обмена данными о террористах с ОБСЕ и НАТО
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, об этом Панкин сказал на международной конференции ОДКБ по вопросам взаимодействия организаций в борьбе с терроризмом.
По словам замминистра, с учётом угрозы терроризма российская сторона видит потребность в улучшении информационного обмена.
В Москве считают целесообразным расширение использования возможностей международного информационного банка Национального антитеррористического комитета, информационных ресурсов региональной антитеррористической структуры ШОС и других организаций.
«При этом мы не отрицаем возможности повышения информационного обмена с Интерполом, а также со специализированными структурами ОБСЕ и НАТО», — отметил замглавы МИД.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что число террористических преступлений в России за девять месяцев 2019 года выросло на 3,1%.