Пришедший с оружием в магазин получил условный срок в США

Житель США Дмитрий Андрейченко приговорён к 2 дням тюрьмы и полугодичному условному сроку за свой эксперимент с ношением оружия в магазине после случаев массовой стрельбы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз офиса прокурора округа Грин в Миссури.

Отмечается, что 8 августа Андрейченко пришёл в магазин Walmart с оружием, патронами и бронежилетом, что вызвало панику у посетителей.

Андрейченко заявил, что не собирался стрелять, а проводил социальный эксперимент по ношению оружия.

Уточняется, что он был признан виновным в создании ситуации, которая привела к ложному заявлению в полицию о подготовке массовой стрельбы.

24 октября полиция Аляски задержала в Анкоридже школьника на после того, как он рассказал своим друзьям о намерении устроить стрельбу в школе.