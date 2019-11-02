Пришедший с оружием в магазин получил условный срок в США
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз офиса прокурора округа Грин в Миссури.
Отмечается, что 8 августа Андрейченко пришёл в магазин Walmart с оружием, патронами и бронежилетом, что вызвало панику у посетителей.
Андрейченко заявил, что не собирался стрелять, а проводил социальный эксперимент по ношению оружия.
Уточняется, что он был признан виновным в создании ситуации, которая привела к ложному заявлению в полицию о подготовке массовой стрельбы.
24 октября полиция Аляски задержала в Анкоридже школьника на после того, как он рассказал своим друзьям о намерении устроить стрельбу в школе.