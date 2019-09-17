В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что полицейские обнаружили в её доме автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему.

Как указывает телеканал, полиции удалось выяснить, что 18-летняя Алексис Уилсон рассказала своим коллегам, что «собирается застрелить 400 человек ради забавы», и упомянула при этом свою бывшую школу.

Ранее полицейский застрелил у здания младшей школы в американском городе Хьюстон вооружённого человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить