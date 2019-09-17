В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку

Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что полицейские обнаружили в её доме автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему.

Как указывает телеканал, полиции удалось выяснить, что 18-летняя Алексис Уилсон рассказала своим коллегам, что «собирается застрелить 400 человек ради забавы», и упомянула при этом свою бывшую школу.

Ранее полицейский застрелил у здания младшей школы в американском городе Хьюстон вооружённого человека.