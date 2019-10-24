На Аляске задержали школьника после слов о намерении устроить стрельбу

Полиция Аляски задержала в Анкоридже школьника на после того, как он рассказал своим друзьям о намерении устроить стрельбу в школе.

Как сообщает Anchorage Daily News, подросток был арестован. По данным полиции, подозреваемый рассказал своим друзьям, что у него в сумке есть оружие и он планирует начать стрельбу в школе.

Один из школьников уведомил об этом работников учреждения, после чего молодого человека задержали. Как сказали в полиции, оружие у подозреваемого не нашли.

«Это очередная ситуация, когда школьники проявили себя и поступили правильно», — сказали в отделении полиции.

В сентябре сотрудники полиции США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Тогда 18-летняя Алексис Уилсон рассказала своим коллегам, что «собирается застрелить 400 человек ради забавы».