Бывший вице-президент ОКР Билалов отпущен под залог в США

Исполняющий обязанности пресс-секретаря миграционной службы США Брайан Кокс заявил, что задержанный ранее в Соединённых Штатах бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был отпущен под залог.

«Он был освобождён из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога и остаётся в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Билалов был задержан в своём доме в Майами.

Позднее американская иммиграционная и таможенная служба сообщила, что экс-президент ОКР был задержан из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.