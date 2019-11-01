Бывший вице-президент ОКР Билалов отпущен под залог в США
- РИА Новости
«Он был освобождён из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога и остаётся в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что Билалов был задержан в своём доме в Майами.
Позднее американская иммиграционная и таможенная служба сообщила, что экс-президент ОКР был задержан из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.