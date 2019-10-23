СМИ: В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России
Как сообщает Miami Herald, его задержали сотрудники иммиграционной службы США.
Отмечается, что в России в отношении Билалова ведётся расследование, однако неизвестно, связано ли данное задержание с этим.
Как указывает издание, представитель Интерпола в Вашингтоне не прокомментировала, направляла ли организация уведомление Минюсту США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.
«К сожалению, отделение Интерпола в Вашингтоне не располагает никакой информацией, которой можно поделиться, в отношении Билалова», — заявила представитель Интерпола Ванесса Аллен.
В апреле 2013 года Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении Билалова.