СМИ: В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в своём доме в Майами.

Как сообщает Miami Herald, его задержали сотрудники иммиграционной службы США.

Отмечается, что в России в отношении Билалова ведётся расследование, однако неизвестно, связано ли данное задержание с этим.

Как указывает издание, представитель Интерпола в Вашингтоне не прокомментировала, направляла ли организация уведомление Минюсту США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.

«К сожалению, отделение Интерпола в Вашингтоне не располагает никакой информацией, которой можно поделиться, в отношении Билалова», — заявила представитель Интерпола Ванесса Аллен.

В апреле 2013 года Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении Билалова.