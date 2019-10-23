В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.

Об этом рассказали агентству РИА Новости в американской иммиграционной и таможенной службе.

Там указали, что «незаконно находящийся» в стране Билалов въехал в США 2 мая 2016 года как неиммигрант, однако не смог выехать «в соответствии с условиями его пребывания».

Как ранее сообщалось, Билалов, который также возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа», был задержан в своём доме в Майами.

В 2013 года Генпрокуратура России возбудила против него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.