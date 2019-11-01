В США два человека убиты на вечеринке в честь Хеллоуина

Два человека убиты на вечеринке в честь празднования Хеллоуина в американском штате Юта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Рузвельте.

В настоящее время не обнародованы данные о личностях убитых, мотивы и детали произошедшего. При этом в полиции заявляют, что угрозы для общественности нет.

Ведётся розыск участников вечеринки.

29 октября возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, девять получили ранения. Инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой Хеллоуину.