В США два человека убиты на вечеринке в честь Хеллоуина

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Два человека убиты на вечеринке в честь празднования Хеллоуина в американском штате Юта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.
В США два человека убиты на вечеринке в честь Хеллоуина
  • © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Рузвельте.

В настоящее время не обнародованы данные о личностях убитых, мотивы и детали произошедшего. При этом в полиции заявляют, что угрозы для общественности нет.

Ведётся розыск участников вечеринки.

29 октября возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, девять получили ранения. Инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой Хеллоуину.

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