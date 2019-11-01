В США два человека убиты на вечеринке в честь Хеллоуина
- © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Уточняется, что инцидент произошёл в городе Рузвельте.
В настоящее время не обнародованы данные о личностях убитых, мотивы и детали произошедшего. При этом в полиции заявляют, что угрозы для общественности нет.
Ведётся розыск участников вечеринки.
29 октября возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, девять получили ранения. Инцидент произошёл во время вечеринки, посвящённой Хеллоуину.