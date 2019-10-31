В Крыму ответили на призыв НАТО отдать Киеву контроль над полуостровом

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Призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины ни к чему не приведёт. Об этом заявил председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Крыма Юрий Гемпель.
В Крыму ответили на призыв НАТО отдать Киеву контроль над полуостровом
  • РИА Новости

«Все эти призывы, которые звучат из уст наших «друзей» из НАТО и с Украины, крымчан не волнуют. Крым вернулся в состав России навсегда. И говорить сегодня о возврате полуострова в состав Украины некорректно», — цитирует РИА Новости Крым Гемпеля.

Как отметил политик, он расценил бы это «как вмешательство во внутренние дела России».

Гемпель добавил, что ВС России дают уверенность в завтрашнем дне, несмотря на попытке НАТО обострить ситуацию вокруг Крыма.

В ранее опубликованном заявлении комиссии Украина — НАТО говорилось, что альянс призывает Россию передать Киеву контроль над Крымом.

В Государственной думе, комментируя этот призыв, отметили, что Россия расценивает его «как откровенное вмешательство» в свои дела. 

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