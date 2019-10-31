Политолог назвал враждебным призыв НАТО передать контроль над Крымом

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО в адрес России передать Украине контроль над Крымом.

«Сейчас они, конечно, используют Крым как способ спекуляции, как способ, которым они объясняют военную помощь для Украины. Такие заявления враждебны», — добавил Ганжара.

Он подчеркнул, что никаких политико-правовых оснований эти заявления не имеют.

Политолог отметил, что усиление позиций России, в первую очередь в Черноморском регионе, беспокоит НАТО, это и объясняет, по мнению Ганжары, появление подобных призывов.

Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине.

В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить в Крым международные наблюдательные организации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.