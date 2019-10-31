Политолог назвал враждебным призыв НАТО передать контроль над Крымом

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО в адрес России передать Украине контроль над Крымом.
Политолог назвал враждебным призыв НАТО передать контроль над Крымом
  • © РИА Новости

«Сейчас они, конечно, используют Крым как способ спекуляции, как способ, которым они объясняют военную помощь для Украины. Такие заявления враждебны», — добавил Ганжара.

Он подчеркнул, что никаких политико-правовых оснований эти заявления не имеют. 

Политолог отметил, что усиление позиций России, в первую очередь в Черноморском регионе, беспокоит НАТО, это и объясняет, по мнению Ганжары, появление подобных призывов. 

Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине.

В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить в Крым международные наблюдательные организации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить