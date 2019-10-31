Главы МИД стран НАТО проведут встречу 20 ноября

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Министры иностранных дел стран — членов НАТО проведут встречу 20 ноября в Брюсселе, говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Главы МИД стран НАТО проведут встречу 20 ноября
  • Reuters

Отмечается, что заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, программу встречи обнародуют позднее. 

Ранее стало известно, что альянс считает невозможным «ведение дел как обычно» с Россией, пока не будет «конструктивного изменения» в её действиях.

Сообщалось, что в НАТО призвали российскую сторону передать Украине контроль над Крымом.

Крым стал регионом России после проведённого в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение со страной.

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