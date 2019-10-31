В Госдуме прокомментировали слова Салливана об отношениях с Россией

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана об отношениях с Россией.

«Замена посла — это очень важное событие, поскольку от посла многое зависит в двусторонних отношениях, ведь именно он от лица США будет вести переговоры с российским МИД», — заявил он.

Что касается высказываний про холодную войну, то депутат отметил, что здесь нельзя делать сравнения, поскольку в те времена американские политики и дипломаты воспринимали противостояние как конкуренцию одинаково сильных государств, а сейчас у власти в США находятся те, чьё мировоззрение сформировалось в 1990-е годы, когда наблюдалось американское доминирование.

Ранее Салливан сказал, что, несмотря на то что отношения между США и Россией находятся на уровне «времён холодной войны», взаимодействие двух государств остаётся значимым для национальных интересов США.

17 октября сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.

Позднее российская сторона сообщила о готовности рассмотреть самым конструктивным образом запрос на агреман кандидату Салливану.