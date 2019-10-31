В Госдуме оценили сообщения СМИ США о сценарии сдерживания России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT сообщения американских СМИ о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.

«Американская доктрина понятия России как противника устарела, на сегодняшний день уже нет сильных и слабых мест. Кроме того, в отношении России не действует практика нанесения ракетных ударов с дальних территорий, потому что она сама располагает современными крылатыми ракетами и регулярно следит за носителями ракетного вооружения, которые появляются в потенциальной близости от наших берегов», — добавил парламентарий.

Ранее издание Foreign Policy написало о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.