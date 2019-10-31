В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию России

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT сообщения американских СМИ о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.

Морозов подчеркнул, что США осуществляют программу «сдерживания» России уже очень давно.

Сенатор отметил, что Россия только закалилась и поднялась вновь на «глобальную траекторию».

«Вот поэтому различные концепции «сдерживания» России и появившегося серьёзного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического «сдерживания» появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов. Но я думаю, что это просто провокационные публикации... Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — добавил Морозов.

По его мнению, такие сообщения являются некой проверкой общественного мнения не только в России, но и в мировой прессе.

Ранее издание Foreign Policy написало о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.

Одна из них предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.