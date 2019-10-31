В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию России
- РИА Новости
Морозов подчеркнул, что США осуществляют программу «сдерживания» России уже очень давно.
Сенатор отметил, что Россия только закалилась и поднялась вновь на «глобальную траекторию».
«Вот поэтому различные концепции «сдерживания» России и появившегося серьёзного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического «сдерживания» появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов. Но я думаю, что это просто провокационные публикации... Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — добавил Морозов.
По его мнению, такие сообщения являются некой проверкой общественного мнения не только в России, но и в мировой прессе.
Ранее издание Foreign Policy написало о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.
Одна из них предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.