В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT сообщения американских СМИ о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию России
  • РИА Новости

Морозов подчеркнул, что США осуществляют программу «сдерживания» России уже очень давно.

Сенатор отметил, что Россия только закалилась и поднялась вновь на «глобальную траекторию».

«Вот поэтому различные концепции «сдерживания» России и появившегося серьёзного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического «сдерживания» появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов. Но я думаю, что это просто провокационные публикации... Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — добавил Морозов.

По его мнению, такие сообщения являются некой проверкой общественного мнения не только в России, но и в мировой прессе. 

Ранее издание Foreign Policy написало о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.

Одна из них предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить