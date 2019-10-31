Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала
Как сообщает ТАСС, местные СМИ подозревают Каваи и его супругу в нецелевом расходовании средств своего избирательного штаба.
«Я подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке», — заявил он.
Каваи пообещал провести внутреннее расследование в избирательном штабе.
«Но пока эти расследования будут идти, вся эта ситуация может помешать работе такого важного ведомства, как министерство юстиции, что недопустимо. Я беру на себя ответственность как министр, но не как политик», — сказал Каваи.
25 октября министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.