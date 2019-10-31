Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала

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Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.

Как сообщает ТАСС, местные СМИ подозревают Каваи и его супругу в нецелевом расходовании средств своего избирательного штаба. 

«Я подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке», — заявил он.

Каваи пообещал провести внутреннее расследование в избирательном штабе. 

«Но пока эти расследования будут идти, вся эта ситуация может помешать работе такого важного ведомства, как министерство юстиции, что недопустимо. Я беру на себя ответственность как министр, но не как политик», — сказал Каваи.

25 октября министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне обвинений в подкупе избирателей.

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