Глава ФРС США прокомментировал снижение базовой ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что снижение базовой процентной ставки является «страховкой от текущих рисков».

«Сегодня мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков», — приводит ТАСС его слова.

Ранее ФРС по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал решения ФРС. По его мнению, они ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.