Глава ФРС США прокомментировал снижение базовой ставки
«Сегодня мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков», — приводит ТАСС его слова.
Ранее ФРС по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал решения ФРС. По его мнению, они ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.