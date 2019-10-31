Глава ФРС США прокомментировал снижение базовой ставки

Короткая ссылка
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что снижение базовой процентной ставки является «страховкой от текущих рисков».

«Сегодня мы решили в третий раз в этом году понизить процентную ставку. Мы предприняли этот шаг, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений, а также предоставить своего рода страховку от текущих рисков», — приводит ТАСС его слова.

Ранее ФРС по итогам заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком. 

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал решения ФРС. По его мнению, они ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить