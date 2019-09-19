Глава ФРС прокомментировал критику Трампа в адрес Федрезерва

Короткая ссылка
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл прокомментировал критику американского лидера Дональда Трампа в адрес регулятора.

По его словам, Федрезерв будет и дальше действовать без оглядки на политические соображения и критику со стороны выборных должностных лиц.

«Независимость ФРС от прямого политического контроля служила на благо общества на протяжении долгого времени. Я уверяю вас, что я и мои коллеги будем продолжать проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что политика регулятора будет определяться лишь на «основе фактов, доказательств и объективного анализа».

Ранее ФРС приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%. 

Вскоре после этого Трамп обвинил Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить