Глава ФРС прокомментировал критику Трампа в адрес Федрезерва

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл прокомментировал критику американского лидера Дональда Трампа в адрес регулятора.

По его словам, Федрезерв будет и дальше действовать без оглядки на политические соображения и критику со стороны выборных должностных лиц.

«Независимость ФРС от прямого политического контроля служила на благо общества на протяжении долгого времени. Я уверяю вас, что я и мои коллеги будем продолжать проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что политика регулятора будет определяться лишь на «основе фактов, доказательств и объективного анализа».

Ранее ФРС приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%.

Вскоре после этого Трамп обвинил Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.