Трамп снова раскритиковал действия ФРС США
- Reuters
По словам Трампа, Германия продаёт 30-летние облигации с отрицательной доходностью и конкурирует с США.
«Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами», — написал он.
Также он заявил, что если доллар будет сильным, то не будет никакой инфляции. Американский лидер сравнил действия ФРС США с зыбучими песками.
При этом в своём следующем твите Трамп написал, что с экономикой США всё «очень хорошо».
Ранее Трамп заявил, что ФРС и её глава Джером Пауэлл мешают экономическому росту США.