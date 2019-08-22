Трамп снова раскритиковал действия ФРС США

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Федеральная резервная система страны ставит Соединённые Штаты в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

По словам Трампа, Германия продаёт 30-летние облигации с отрицательной доходностью и конкурирует с США.

«Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами», — написал он.

Также он заявил, что если доллар будет сильным, то не будет никакой инфляции. Американский лидер сравнил действия ФРС США с зыбучими песками.

При этом в своём следующем твите Трамп написал, что с экономикой США всё «очень хорошо».

Ранее Трамп заявил, что ФРС и её глава Джером Пауэлл мешают экономическому росту США.