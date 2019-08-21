Трамп рассказал, кто мешает экономическому росту США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) и её глава Джером Пауэлл, выступающий за сохранение высокой процентной ставки, мешают экономическому росту Вашингтона.

«Хорошо продвигаемся с Китаем и по другим торговым сделкам. Единственная наша проблема — это Джером Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может нанести удар. Если он сделает правильные вещи — у нас будет рост. Серьёзное снижение (процентной ставки)… но не надо на него рассчитывать», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что США соревнуются со многими странами, у которых ставка гораздо ниже.

«Но у нас ставка должна быть ещё ниже. Просыпайся, ФРС. Какой потенциальный, невиданный ранее рост!» — указал Трамп.

Ранее он вновь назвал ФРС проблемой США.