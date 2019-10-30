В Госдуме оценили слова Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море
- РИА Новости
«К великому сожалению, мы наблюдаем увеличение проводимых различными странами учений в акватории Чёрного моря», — заявил он.
По его словам, поведение альянса «настораживает российскую сторону в части эскалации напряжённости в акватории Чёрного моря».
При этом депутат подчеркнул, что российская группировка сил в регионе самодостаточна, а также «готова отразить любую агрессию и ответить на провокации».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе.
Он также подчеркнул, что ситуация в Чёрном море имеет важное стратегическое значение для НАТО.