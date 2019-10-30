В Госдуме оценили слова Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия НАТО в Чёрном море.

«К великому сожалению, мы наблюдаем увеличение проводимых различными странами учений в акватории Чёрного моря», — заявил он.

По его словам, поведение альянса «настораживает российскую сторону в части эскалации напряжённости в акватории Чёрного моря».

При этом депутат подчеркнул, что российская группировка сил в регионе самодостаточна, а также «готова отразить любую агрессию и ответить на провокации».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе.

Он также подчеркнул, что ситуация в Чёрном море имеет важное стратегическое значение для НАТО.