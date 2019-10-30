Суд отменил возбуждение двух дел в отношении Киршнер

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Аргентинский суд отменил решение о возбуждении двух дел в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом информирует ТАСС.

Согласно постановлениям, обвинения были сняты по причине «отсутствия доказательств» в делах против Киршнер.

Отмечается, что одно из этих дел касается импорта сжиженного природного газа с 2008 по 2015 год. Согласно материалам суда, топливо закупалось по завышенной цене. А второе дело касалось возможной коррупции при заключении контрактов на строительство дорог при правительстве Киршнер.

Как уточняется, Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Она обвиняется в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины, препятствовании расследованию теракта, незаконном обогащении и создании преступных схем для получения взяток.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Аргентине в первом туре выиграл Альберто Фернандес. В 2000-х он возглавлял правительство при Киршнер, которая теперь займёт пост вице-президента страны.

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