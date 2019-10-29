Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Российские власти проинформировали нас, что все террористы YPG покинули зону безопасности», — цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, в среду, 30 октября, переговоры продолжатся.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений курдов в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

В российском Центре по примирению враждующих сторон позднее проинформировали, что Москва в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября.