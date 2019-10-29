Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Ранее в сирийском МИД приветствовали отвод подразделений курдских Отрядов народной самообороны на 30 км от границы с Турцией.

В Кремле отметили, что договорённости Москвы и Анкары по САР должны удовлетворить и курдов, и сирийцев.