Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Короткая ссылка
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
  • РИА Новости

«Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Ранее в сирийском МИД приветствовали отвод подразделений курдских Отрядов народной самообороны на 30 км от границы с Турцией.

В Кремле отметили, что договорённости Москвы и Анкары по САР должны удовлетворить и курдов, и сирийцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить