Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
- РИА Новости
«Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.
Ранее в сирийском МИД приветствовали отвод подразделений курдских Отрядов народной самообороны на 30 км от границы с Турцией.
В Кремле отметили, что договорённости Москвы и Анкары по САР должны удовлетворить и курдов, и сирийцев.