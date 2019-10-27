СМИ: В МИД Сирии поддержали отвод курдских формирований от границы с Турцией
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«Сирийская Арабская Республика приветствует вывод вооружённых (курдских. — RT) групп на севере сирийской территории на глубину 30 км, что осуществляется в непосредственной координации с регулярной сирийской армией», — приводит SANA заявление официального источника в ведомстве.
24 октября в Минобороны России сообщили, что российская военная полиция способствует выводу «подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км» от границы.
Отмечалось, что военные помогают обеспечить безопасность населения и поддержать правопорядок.
Эксперты назвали Россию последовательным миротворцем, который способен общаться со всеми силами в регионе ввиду реализации новых договорённостей между Москвой и Анкарой.
Подробности — в материале RT.