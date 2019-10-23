Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил
  • © Вадим Савицкий
  • РИА Новости

В переговорах участвовал и начальник Генштаба — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Шойгу обсудил с Абдо выполнение курдской стороной мероприятий в рамках договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые были достигнуты 22 октября в Сочи.

Министр довёл Абдо планы по расширению маршрутов патрулирования и увеличению числа подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Глава Минобороны подчеркнул, что жителям населённых пунктов, которые находятся в 30-километровой полосе от границы Сирии с Турцией, необязательно покидать дома, потому что российская военная полиция и сирийские пограничники обеспечат их безопасность.  

Со своей стороны Мазлум Абдо поблагодарил Россию и Владимира Путина «за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий».

«В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развёртываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку», — приводит российское оборонное ведомство слова главкома СДС.

Ранее Министерство обороны России представило инфографику, где отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.

Во вторник, 22 октября, в Сочи в ходе встречи российского и турецкого лидеров президенты договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции с 23 октября в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.

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