Песков: договорённости России и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости России и Турции по Сирии соответствуют интересам европейских стран.
Песков: договорённости России и Турции по Сирии соответствуют интересам Европы
  • РИА Новости

«Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой Республики, и тем самым мы не допускаем потоков беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что договорённости России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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