Белоусов заявил, что Россия и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября
- РИА Новости
«Двусторонняя консультативная комиссия Россия-США по стратегическим наступательным вооружениям собирается 7 ноября. Уже комплектуется наша делегация», — сказал дипломат РИА Новости.
Он подчеркнул, что пока позитивных сигналов со стороны Вашингтона о перспективах продления СНВ не поступало.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений надо продлевать, даже если он нуждается в доработке.
По словам президента России Владимира Путина, СНВ-III является последним инструментом ограничения гонки вооружений.