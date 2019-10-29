Белоусов заявил, что Россия и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября

Россия и США запланировали заседание комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«Двусторонняя консультативная комиссия Россия-США по стратегическим наступательным вооружениям собирается 7 ноября. Уже комплектуется наша делегация», — сказал дипломат РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока позитивных сигналов со стороны Вашингтона о перспективах продления СНВ не поступало.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений надо продлевать, даже если он нуждается в доработке.

По словам президента России Владимира Путина, СНВ-III является последним инструментом ограничения гонки вооружений.