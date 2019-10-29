Французский чиновник поблагодарил Путина за действия в Сирии

Заместитель мэра французского города Марсель по вопросам международных отношений Жан Роатта выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за действия в Сирии.

Как передаёт РИА Новости, соответствующее заявление Роатта сделал на конференции в мэрии Москвы, посвящённой сотрудничеству российской столицы и Марселя.

«Мы находимся в такой сложной ситуации, и я благодарю президента Путина за то, что он делал в Сирии, были какие-то сомнения в отношении Турции, но я должен сказать спасибо», — сказал он.

Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности России реализацию российско-турецкого меморандума по Сирии.