Французский чиновник поблагодарил Путина за действия в Сирии
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, соответствующее заявление Роатта сделал на конференции в мэрии Москвы, посвящённой сотрудничеству российской столицы и Марселя.
«Мы находимся в такой сложной ситуации, и я благодарю президента Путина за то, что он делал в Сирии, были какие-то сомнения в отношении Турции, но я должен сказать спасибо», — сказал он.
Ранее Путин обсудил с членами Совета безопасности России реализацию российско-турецкого меморандума по Сирии.