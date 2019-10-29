Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко

Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко. По словам ведомства, американская сторона не предоставила никаких обоснований причин отклонения российского запроса.

«Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются «тяжкими», представлено не было. Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — ухудшающееся состояние его здоровья», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве также заявили, что американская сторона «по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину».

Ранее сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.

Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.