Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
«Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются «тяжкими», представлено не было. Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — ухудшающееся состояние его здоровья», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
В посольстве также заявили, что американская сторона «по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину».
Ранее сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.
Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.
Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.