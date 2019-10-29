Несколько тысяч митингующих вышли на улицы чилийского Сантьяго

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Несколько тысяч человек принимают участие в манифестациях в столице Чили Сантьяго. Протестующие направились к официальной резиденции чилийского лидера Себастьяна Пиньера «Ла Монеда».

«Тысячи людей начали движение по проспекту Аламеда для того, чтобы добраться до «Ла Монеды», — сообщает издание 24 Horas в Twitter.

Ранее Пиньера сменил восемь глав министерств на фоне продолжающихся в течение двух недель акций протестов в стране.

26 октября в Сантьяго протестовали около миллиона человек.

Сообщалось, что недовольство протестующих связано с повышением стоимости проезда в метро.

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