Несколько тысяч митингующих вышли на улицы чилийского Сантьяго

Несколько тысяч человек принимают участие в манифестациях в столице Чили Сантьяго. Протестующие направились к официальной резиденции чилийского лидера Себастьяна Пиньера «Ла Монеда».

«Тысячи людей начали движение по проспекту Аламеда для того, чтобы добраться до «Ла Монеды», — сообщает издание 24 Horas в Twitter.

Tras la convocatoria para las 17 horas, miles de personas comienzan a caminar por la Alameda desde Plaza Italia, para llegar al frontis de La Moneda. https://t.co/WmYQyWJF2C — 24 Horas (@24HorasTVN) October 28, 2019

Ранее Пиньера сменил восемь глав министерств на фоне продолжающихся в течение двух недель акций протестов в стране.

26 октября в Сантьяго протестовали около миллиона человек.

Сообщалось, что недовольство протестующих связано с повышением стоимости проезда в метро.