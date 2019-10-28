Президент Чили сменил восемь глав министерств
- Reuters
Церемония принятия присяги новых министров транслировалась в Twitter чилийского лидера.
Пиньера сменил главу МВД, Минфина, Министерства развития и туризма, Министерства соцобеспечения, Минспорта, Минпромышленности, а также генеральных секретарей канцелярии президента и правительства.
Ранее Пиньера призвал правительство уйти в отставку для формирования нового кабмина.
26 октября в Сантьяго протестовали около миллиона человек.
19 октября в столице Чили было введено чрезвычайное положение.
Сообщалось, что недовольство протестующих связано с повышением стоимости проезда в метро.