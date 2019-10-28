Президент Чили сменил восемь глав министерств

Президент Чили Себастьян Пиньера сменил восемь глав министерств на фоне продолжающихся в течение двух недель акций протестов в стране.

Reuters

Церемония принятия присяги новых министров транслировалась в Twitter чилийского лидера. Пиньера сменил главу МВД, Минфина, Министерства развития и туризма, Министерства соцобеспечения, Минспорта, Минпромышленности, а также генеральных секретарей канцелярии президента и правительства. Ранее Пиньера призвал правительство уйти в отставку для формирования нового кабмина. 26 октября в Сантьяго протестовали около миллиона человек. 19 октября в столице Чили было введено чрезвычайное положение. Сообщалось, что недовольство протестующих связано с повышением стоимости проезда в метро.