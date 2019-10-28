Президент Чили сменил восемь глав министерств

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Президент Чили Себастьян Пиньера сменил восемь глав министерств на фоне продолжающихся в течение двух недель акций протестов в стране.
Президент Чили сменил восемь глав министерств
  • Reuters

Церемония принятия присяги новых министров транслировалась в Twitter чилийского лидера.

Пиньера сменил главу МВД, Минфина, Министерства развития и туризма, Министерства соцобеспечения, Минспорта, Минпромышленности, а также генеральных секретарей канцелярии президента и правительства.

Ранее Пиньера призвал правительство уйти в отставку для формирования нового кабмина.

26 октября в Сантьяго протестовали около миллиона человек.

19 октября в столице Чили было введено чрезвычайное положение.

Сообщалось, что недовольство протестующих связано с повышением стоимости проезда в метро.

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