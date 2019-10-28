Эксперт прокомментировал планы стран Балтии по борьбе с российскими СМИ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT намерение Северного совета увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.

Солонников подчеркнул, что эта тема не является новой.

«Предложение о том, что нужно создать альтернативное направление, — да, оно звучало, и Госдеп уже финансирует это альтернативное направлении несколько лет. Вот теперь два миллиона датских крон будет распылены тонким слоем по европейским медиа, которые пытаются издавать что-то на русском языке», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сумма, которую планируют выделить на эти цели, не слишком существенна.

«Но, во-первых, два миллиона для того, чтобы работать на территории всей Восточной, Северной Европы, стран Балтии — это, в общем, ни о чём, это, скорее, так — демонстрировать свою заинтересованность, но реально ничего не создавать. А во-вторых, продукт-то кто будет делать? В общем, нового ничего создано не будет», — констатировал аналитик.

По его мнению, большинство жителей достаточно хорошо владеют иностранными языками и они при желании могут читать и смотреть зарубежные СМИ, в которых представлена альтернативная точка зрения.

«Если нужно посмотреть европейскую либеральную точку зрения, они могут посмотреть CNN и BBC, могут посмотреть французские качественные каналы», — заключил он.

Ранее страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ.

В связи с этим в ходе заседания 28 октября была обсуждена поддержка балтийских СМИ. Члены совета приняли решение о выделении на эти цели чуть более 2 млн датских крон (около $300 тыс) до конца 2021 года.