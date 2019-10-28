Коалиция по борьбе с ИГ проведёт совещание в Вашингтоне 14 ноября
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Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Anti-IS coalition ministers to meet in Washington on November 14: US official pic.twitter.com/gULPTWqmsg— AFP news agency (@AFP) 28 октября 2019 г.
Ранее глава МИД Франции Флоранс Парли заявила, что ликвидация лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади не означает уничтожение всей террористической группировки.
27 октября американский президент Дональд Трамп объявил о ликвидации в ходе спецоперации США главаря ИГ.
По его словам, аль-Багдади пытался сбежать и совершил суицид, когда понял, что находится в тупике.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.