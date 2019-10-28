Трамп допустил публикацию видео операции по ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он может опубликовать часть видео, снятого в ходе спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Он также заявил, что высоко оценил сотрудничество в рамках спецоперации.

«Замечательные выходные, мы поймали человека, которого уже давно следовало схватить», — отметил президент США.

Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. По его словам, главарь ИГ совершил суицид, когда пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле.

В Кремле заявили, что если эти данные действительно подтверждаются, то можно говорить о серьёзном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.