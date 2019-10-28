Трамп допустил публикацию видео операции по ликвидации лидера ИГ
- Reuters
Он также заявил, что высоко оценил сотрудничество в рамках спецоперации.
«Замечательные выходные, мы поймали человека, которого уже давно следовало схватить», — отметил президент США.
Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. По его словам, главарь ИГ совершил суицид, когда пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле.
В Кремле заявили, что если эти данные действительно подтверждаются, то можно говорить о серьёзном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.