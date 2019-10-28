Политолог оценил решение об отсрочке брексита

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT договорённость 27 стран ЕС одобрить запрос Великобритании на отсрочку брексита.

Топорнин отметил, что Евросоюз изначально был готов к такому развитию событий.

«Об этой отсрочке говорили ещё в сентябре, когда Джонсон впервые столкнулся с жёсткой оппозицией своему плану вывести страну из ЕС до 31 октября... Уже тогда это обсуждалось в Брюсселе, поэтому они были готовы. И хотя это могло им (странам ЕС. — RT) не нравиться, какие у них есть варианты? Выгонять Британию из ЕС они не планируют, наоборот, они выступают за добрососедские, партнёрские отношения. А получить внятный ответ от Британии они тоже не в состоянии», — заявил эксперт.

Дальнейшая тактика британского премьера, по словам политолога, может заключаться в попытке обновить состав парламента посредством внеочередных выборов. Однако, как подчеркнул Топорнин, ситуация осложняется тем, что лейбористы не заинтересованы в проведении таких выборов из-за высокого риска проиграть.

При этом политолог не исключил достижения прогресса к 31 января 2020 года. Он считает, что в вопросе брексита Британия «выходит на финишную прямую».

«Первый раз, когда они (парламентарии. — RT) голосовали, они поддержали новое соглашение, которое привёз Джонсон из Брюсселя. Джонсон запросил рассмотреть это соглашение в ускоренном режиме, но все сказали (я думаю, правильно), что рассмотреть такой важный для страны закон за три дня несерьёзно... Они уже претензий к самой сделке с Брюсселе не имеют. Это просто вопрос времени», — добавил эксперт.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил о достижении соглашения 27 странами ЕС о новой дате отсрочки брексита до 31 января 2020 года.