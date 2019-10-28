Глава Чили отменил режим чрезвычайного положения по всей стране

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Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указы об отмене режима чрезвычайного положения на всей территории страны, который был введён из-за массовых акций протеста. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 (06:00 мск. — RT) 28 октября режим чрезвычайного положения был отменён во всех регионах и коммунах, в которых он был введён», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Пиньера попросил министров подать в отставку для формирования нового правительства на фоне охвативших страну протестов.

19 октября глава Чили ввёл чрезвычайное положение в столице Сантьяго в связи с акциями протеста.

26 октября газета El Pais сообщила, что число демонстрантов в столице Чили Сантьяго возросло почти до 1,2 млн.

Акции протеста в Чили начались из-за повышения цен на проезд в метро.

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