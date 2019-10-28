Глава Чили отменил режим чрезвычайного положения по всей стране
«Президент Себастьян Пиньера подписал все необходимые указы для того, чтобы с 00:00 (06:00 мск. — RT) 28 октября режим чрезвычайного положения был отменён во всех регионах и коммунах, в которых он был введён», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Пиньера попросил министров подать в отставку для формирования нового правительства на фоне охвативших страну протестов.
19 октября глава Чили ввёл чрезвычайное положение в столице Сантьяго в связи с акциями протеста.
26 октября газета El Pais сообщила, что число демонстрантов в столице Чили Сантьяго возросло почти до 1,2 млн.
Акции протеста в Чили начались из-за повышения цен на проезд в метро.