Пентагон заявил о ранении двух солдат при ликвидации главаря ИГ

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что в ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади пострадали двое американских военных.

«Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат. Они уже вернулись на службу», — сказал он.

При этом он заявил, что целью американских военных было захватить аль-Багдади либо, в противном случае, убить.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время спецоперации аль-Багдади пытался сбежать от американских военных через подземный тоннель. При этом он совершил суицид, когда понял, что находится в тупике.

В Минобороны России усомнились в проведении США спецоперации по ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Также американскую сторону призвали предоставить доказательства, что главарь ИГ действительно находился в Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.