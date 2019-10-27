Пентагон заявил о ранении двух солдат при ликвидации главаря ИГ
- Reuters
«Было двое пострадавших, два небольших ранения у наших солдат. Они уже вернулись на службу», — сказал он.
При этом он заявил, что целью американских военных было захватить аль-Багдади либо, в противном случае, убить.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время спецоперации аль-Багдади пытался сбежать от американских военных через подземный тоннель. При этом он совершил суицид, когда понял, что находится в тупике.
В Минобороны России усомнились в проведении США спецоперации по ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Также американскую сторону призвали предоставить доказательства, что главарь ИГ действительно находился в Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.