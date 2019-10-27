Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, в том числе положение на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и турецкого президента.

В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договориться, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.