Лидер СДС сообщил о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

Лидер арабо-курдских Сирийских демократических сил Мазлум Абди заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе совместной операции.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, операции предшествовали пять месяцев разведывательной работы.

«Пять месяцев шли разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади», — написал он.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара обменивались информацией перед операцией, прошедшей ночью в сирийском Идлибе.

27 октября СМИ сообщили, что аль-Багдади, предположительно, был ликвидирован в ходе спецоперации США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.