Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере

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Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что целью мероприятия было привлечь внимание канадских властей к проблеме изменения климата.

«Власть имущие по-прежнему ведут себя так, как будто завтрашнего дня не существует», — сказала Тунберг.

Она добавила, что молодёжь призывает мировых лидеров перестать игнорировать последствия своих действий и своего бездействия.

4 октября Грета Тунберг поменяла описание в своём профиле в Twitter после того, как президент России Владимир Путин высказался о её выступлении в ООН.

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