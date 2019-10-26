Посольство России прокомментировало ситуацию с Бутиной

Посольство России в США заявило, что всё больше американских политиков понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной.

«Важно, что всё больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Мария Бутина вылетела на Родину.

Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний.



Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 25 октября 2019 г.

Также Бутиной пожелали скорейшего воссоединения с родными и близкими и восстановления сил.

Ранее стало известно, что Мария Бутина, вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».

Документы об освобождении были подписаны Бутиной в четверг, 24 октября.