Посольство России прокомментировало ситуацию с Бутиной

Короткая ссылка
Посольство России в США заявило, что всё больше американских политиков понимают абсурдность обвинений против Марии Бутиной.

«Важно, что всё больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Также Бутиной пожелали скорейшего воссоединения с родными и близкими и восстановления сил.

Ранее стало известно, что Мария Бутина, вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».

Документы об освобождении были подписаны Бутиной в четверг, 24 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить