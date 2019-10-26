Посольство России прокомментировало ситуацию с Бутиной
«Важно, что всё больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Мария Бутина вылетела на Родину.— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 25 октября 2019 г.
Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний.
Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений.
Также Бутиной пожелали скорейшего воссоединения с родными и близкими и восстановления сил.
Ранее стало известно, что Мария Бутина, вылетела из Майами в Москву рейсом «Аэрофлота».
Документы об освобождении были подписаны Бутиной в четверг, 24 октября.