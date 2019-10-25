Рябков отметил риск нового сокращения Ираном обязательств по СВПД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что четвёртый этап сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке может стать неизбежным, если торгово-экономические интересы Тегерана по-прежнему не будут соблюдаться другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Рябков отметил риск нового сокращения Ираном обязательств по СВПД
  • РИА Новости

Рябков напомнил, что Иран уже давно предупредил о намерении сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые два месяца при отсутствии изменений в ситуации.

«Исхожу из того, что при дальнейшей пробуксовке и в ситуации, когда не будет зримых улучшений с точки зрения торгово-экономического положения Ирана, так называемый четвёртый шаг может стать неизбежным», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что обсуждал с иранским коллегой во время консультаций 24 октября в Москве возможные способы повышения «устойчивости СВПД».

1 октября в Ереване состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования иранской ядерной проблемы.

В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.

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