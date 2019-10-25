В Госдуме усомнились в необходимости существования НАТО

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к союзникам продолжать наращивать расходы на оборону, отметил, что «надобность в альянсе уже давно отпала».
В Госдуме усомнились в необходимости существования НАТО
  • РИА Новости

«Для начала необходимо ответить на один вопрос: существует ли ещё в мире какой-то подобный военный блок, как НАТО. Нет, других блоков не существует. В мире осталась одна такая военная организация. Но нет никаких угроз, против которых необходимо её содержать. То есть надобность в альянсе уже давно отпала. Он служит как раз для того, чтобы держать как можно больше стран в повиновении, размещая в Европе воинские части и соединения, склады с ядерными боеприпасами», — заявил депутат.

Ранее Столтенберг призвал союзников по НАТО продолжать наращивать расходы на оборону.

По его словам, это нужно, чтобы альянс «был готовым к будущему».

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