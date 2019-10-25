В Госдуме усомнились в необходимости существования НАТО
- РИА Новости
«Для начала необходимо ответить на один вопрос: существует ли ещё в мире какой-то подобный военный блок, как НАТО. Нет, других блоков не существует. В мире осталась одна такая военная организация. Но нет никаких угроз, против которых необходимо её содержать. То есть надобность в альянсе уже давно отпала. Он служит как раз для того, чтобы держать как можно больше стран в повиновении, размещая в Европе воинские части и соединения, склады с ядерными боеприпасами», — заявил депутат.
Ранее Столтенберг призвал союзников по НАТО продолжать наращивать расходы на оборону.
По его словам, это нужно, чтобы альянс «был готовым к будущему».