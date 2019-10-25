Эксперт прокомментировал перспективу оформления пятилетних виз в Финляндию

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин оценил решение Хельсинки о выдаче россиянам «длинных» виз.
Эксперт прокомментировал перспективу оформления пятилетних виз в Финляндию
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«Финляндия прекрасно понимает, что Россия — очень большой сосед, выгодный сосед, так что вести по отношению к нам враждебную политику просто невыгодно. А мы открыты и готовы к выгодным проектам, которые будут интересны не только для бизнеса, но и для финского государства», — подчеркнул политолог в беседе с Nation News.

2 февраля 2020 года вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, в рамках которого страны Евросоюза смогут выдавать россиянам долгосрочные визы. Пятилетнюю визу в Финляндию можно будет получить в том случае, если за последние три года у туриста уже была оформлена финская двухлетняя виза, которая использовалась без нарушений.

Кроме того, с 11 ноября 2019 года в финской визе появится новая визовая марка.

Ранее генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян.

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