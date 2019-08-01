Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена для россиян

Короткая ссылка
В визовом отделе генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прокомментировали ужесточение правил получения шенгена для россиян, сообщает Nation News.
Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена для россиян
  • © РИА Новости

«Теперь, если у вас есть недвижимость, нужны будут документы на неё, а если это будет посещение близких родственников, то подтверждение, что это ваши родственники. Процедура будет распространяться на всех россиян», — заявили в учреждении.

Там отметили, что правила вводятся по требованию Евросоюза, и это будет у всех, а не только у Финляндии.

Если ранее более детальная документация требовалась только в некоторых случаях, то теперь страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгенской зоны.

Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить