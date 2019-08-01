Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена для россиян

В визовом отделе генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прокомментировали ужесточение правил получения шенгена для россиян, сообщает Nation News.

«Теперь, если у вас есть недвижимость, нужны будут документы на неё, а если это будет посещение близких родственников, то подтверждение, что это ваши родственники. Процедура будет распространяться на всех россиян», — заявили в учреждении.

Там отметили, что правила вводятся по требованию Евросоюза, и это будет у всех, а не только у Финляндии.

Если ранее более детальная документация требовалась только в некоторых случаях, то теперь страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгенской зоны.

Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств.