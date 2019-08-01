Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена для россиян
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«Теперь, если у вас есть недвижимость, нужны будут документы на неё, а если это будет посещение близких родственников, то подтверждение, что это ваши родственники. Процедура будет распространяться на всех россиян», — заявили в учреждении.
Там отметили, что правила вводятся по требованию Евросоюза, и это будет у всех, а не только у Финляндии.
Если ранее более детальная документация требовалась только в некоторых случаях, то теперь страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгенской зоны.
Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств.