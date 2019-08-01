Финляндия ужесточает правила получения шенгена для россиян

Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба финского МИД.

«Посольство Финляндии в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений», — говорится в сообщении.

Так, если ранее более детальная документация требовалась только в некоторых случаях, то теперь страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгенской зоны.

Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств, пояснили в министерстве.

В августе ведомство опубликует обновлённые требования на сайтах визовых центров в России.

В мае в российском МИД рассказали о ходе переговоров с ЕС по упрощению выдачи виз.