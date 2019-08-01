Эксперт прокомментировал ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о том, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза.
Эксперт прокомментировал ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян
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«Это не просто ужесточение требований для россиян, это подведение к единому стандарту Евросоюза общих требований по выдаче шенгенских виз. Раньше Финляндия по-своему относилась к тому, как выдавать шенгенские визы», — заявил эксперт.

По его словам, ничего страшного не произошло.

Ранее портал Nation News сообщал, что генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение правил получения шенгена для россиян.

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